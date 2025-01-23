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Держсекретар США Рубіо під час першого закордонного візиту відвідає Панаму – ЗМІ

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 23 січня 2025, 08:45
Держсекретар США Рубіо під час першого закордонного візиту відвідає Панаму – ЗМІ
Новий державний секретар США Марко Рубіо. Фото Getty Images

Новий державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня планує здійснити свій перший закордонний візит до Латинської Америки, зокрема, до Панами.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Видання зазначає, що цей візит Рубіо підкреслить серйозність намірів президента Дональда Трампа повернути Панамський канал під контроль США.

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За словами співрозмовника, який побажав залишитися неназваним, держсекретар США також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Ріку.

Очікується, що ця поїздка стане першою закордонною для Рубіо після того, як він склав присягу як головний дипломат США 21 січня.

Bloomberg акцентує, що цей візит підкреслює зосередженість Трампа на припиненні нелегальної міграції через Центральну Америку та депортації людей до їхніх рідних країн.

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Для довідки: Зазвичай перша поїздка глави Держдепартаменту відбувається до геополітично важливого союзника США: попередники Рубіо Ентоні Блінкен та Рекс Тіллерсон їздили до Японії та Німеччини відповідно. 

Передісторія:

  • Трамп закликав повернути контроль США над Панамським каналом, якщо вартість проходу для військових і торгових суден не буде знижена. Він також звинуватив Китай в експлуатації водного шляху. 
  • Президент Панами Хосе Рауль Муліно поспішив підтвердити суверенітет Панами над каналом і заперечити будь-яку участь Китаю в його експлуатації.

Більше на цю тему читайте у статті "Зробити Америку ще більшою"

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