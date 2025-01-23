Госсекретарь США Рубио во время первого зарубежного визита посетит Панаму – СМИ

Новый государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует осуществить свой первый зарубежный визит в Латинскую Америку, в частности, в Панаму.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что этот визит Рубио подчеркнет серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США.

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По словам собеседника, пожелавшего остаться неназванным, госсекретарь США также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику.

Ожидается, что эта поездка станет первой зарубежной для Рубио после того, как он принял присягу в качестве главного дипломата США 21 января.

Bloomberg акцентирует, что этот визит подчеркивает сосредоточенность Трампа на прекращении нелегальной миграции через Центральную Америку и депортации людей в их родные страны.

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Для справки: Обычно в первый визит главы Госдепартамента посещали геополитически важных союзников США: предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон ездили в Японию и Германию соответственно.

Предыстория:

Трамп призвал вернуть контроль США над Панамским каналом, если стоимость прохода для военных и торговых судов не будет снижена. Он также обвинил Китай в эксплуатации водного пути.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино поспешил подтвердить суверенитет Панамы над каналом и отрицает любое участие Китая в его эксплуатации.

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