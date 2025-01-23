Госсекретарь США Рубио во время первого зарубежного визита посетит Панаму – СМИ
Новый государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует осуществить свой первый зарубежный визит в Латинскую Америку, в частности, в Панаму.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Издание отмечает, что этот визит Рубио подчеркнет серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США.
По словам собеседника, пожелавшего остаться неназванным, госсекретарь США также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику.
Ожидается, что эта поездка станет первой зарубежной для Рубио после того, как он принял присягу в качестве главного дипломата США 21 января.
Bloomberg акцентирует, что этот визит подчеркивает сосредоточенность Трампа на прекращении нелегальной миграции через Центральную Америку и депортации людей в их родные страны.
Для справки: Обычно в первый визит главы Госдепартамента посещали геополитически важных союзников США: предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон ездили в Японию и Германию соответственно.
Предыстория:
- Трамп призвал вернуть контроль США над Панамским каналом, если стоимость прохода для военных и торговых судов не будет снижена. Он также обвинил Китай в эксплуатации водного пути.
- Президент Панамы Хосе Рауль Мулино поспешил подтвердить суверенитет Панамы над каналом и отрицает любое участие Китая в его эксплуатации.
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