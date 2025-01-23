Зеленський: Завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення російської війни проти України має бути перемогою президента США Дональда Трампа, а не правителя держави-агресора Володимира Путіна.

Джерело: інтерв’ю українського президента Bloomberg TV в Давосі, "Європейська правда"

Деталі: Журналіст запитав Зеленського про роль Трампа закінченні війни, зазначивши, що зараз він є чи не найсильнішою картою України. Журналіст акцентував, що Трамп ненавидить бути лузером, і раптом у цьому контексті він укладу угоду з Путіним, яка виглядатиме перемогою Путіна.

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Зеленський на це сказав: "Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою для Трампа, а не для Путіна. Путін ніхто для нього. Америка є набагато сильнішою, Європа є набагато сильнішою, Китай є сильнішим за Росію. Вони усі гравці.

Під час нашої війни усі побачили, що Росія не спроможна окупувати Україну. Це говорить про силу Росії. Питання просто, що вони великі, мають багато зброї і не жаліть людей. І питання в тому, що ми конкретно захищаємо Європу, країни НАТО. А Путін туди піде.

І тому Трампу треба вийти з цього переможцем. І він спроможний це зробити. Але він не буде переможцем, якщо Путін буде переможцем. І найнебезпечніше, якщо він зможе так провести цю домовленість, що у Путіна буде можливість повернутися.

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Бо уявіть, що це тека перемога, така вершина, на яку піднявся президент Трамп, а після цього Путін обов’язково, – щоб принизити все навколо – він повернеться з агресією. Це буде страшне падіння для всіх. Тоді ми всі програємо. Бо вірити просто словам Путіна, вірити його підпису не можна".

Деталі: Він наголосив, що важливо сформувати спільний план дій, перш ніж починати будь-які перемовини з Росією.

"Я думаю, що для всіх нас, хто по-справжньому хоче завершити війну, хто хоче завершити її швидко, якщо це можливо для усіх нас, бажано мати план до того часу, як у нас буде комунікація з Путіним. Я вважаю, що це в інтересах Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Європи в цілому. Це в інтересах України і нашого народу", – сказав Зеленський.

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