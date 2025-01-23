Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 23 січня 2025, 09:43
Зеленський: Завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення російської війни проти України має бути перемогою президента США Дональда Трампа, а не правителя держави-агресора Володимира Путіна.

Джерело: інтерв’ю українського президента Bloomberg TV в Давосі, "Європейська правда

Деталі: Журналіст запитав Зеленського про роль Трампа закінченні війни, зазначивши, що зараз він є чи не найсильнішою картою України. Журналіст акцентував, що Трамп ненавидить бути лузером, і раптом у цьому контексті він укладу угоду з Путіним, яка виглядатиме перемогою Путіна.

Реклама:

Зеленський на це сказав: "Питання завершення війни в Україні, я вважаю, має бути перемогою для Трампа, а не для Путіна. Путін ніхто для нього. Америка є набагато сильнішою, Європа є набагато сильнішою, Китай є сильнішим за Росію. Вони усі гравці.

Під час нашої війни усі побачили, що Росія не спроможна окупувати Україну. Це говорить про силу Росії.  Питання просто, що вони великі, мають багато зброї і не жаліть людей. І питання в тому, що ми конкретно захищаємо Європу, країни НАТО. А Путін туди піде.

І тому Трампу треба вийти з цього переможцем. І він спроможний це зробити. Але він не буде переможцем, якщо Путін буде переможцем. І найнебезпечніше, якщо він зможе так провести цю домовленість, що у Путіна буде можливість повернутися.

РЕКЛАМА:

Бо уявіть, що це тека перемога, така вершина, на яку піднявся президент Трамп, а після цього Путін обов’язково, – щоб принизити все навколо – він повернеться з агресією. Це буде страшне падіння для всіх. Тоді ми всі програємо. Бо вірити просто словам Путіна, вірити його підпису не можна".  

Деталі: Він наголосив, що важливо сформувати спільний план дій, перш ніж починати будь-які перемовини з Росією.

"Я думаю, що для всіх нас, хто по-справжньому хоче завершити війну, хто хоче завершити її швидко, якщо це можливо для усіх нас, бажано мати план до того часу, як у нас буде комунікація з Путіним. Я вважаю, що це в інтересах Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Європи в цілому. Це в інтересах України і нашого народу", – сказав Зеленський.

Передісторія:

ЗеленськийРосіявійнаТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Зеленський
Зеленський про можливе скорочення допомоги США: Поки змін немає
Зеленський поговорив із Вучичем про вступ до ЄС і стійкий мир для України
Зеленський: США мають бути частиною миротворчих сил в Україні
Останні новини
17:46
Гороховський: зацікавленість влади до Ради підтримки підприємництва впала
17:25
На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом: підліток у лікарні
17:22
Впевнено зростає: голова НБУ розповів про особливості кредитування в Україні
17:17
АРМА передало стратегічно важливий завод в управління "Укренерго"
17:17
Венеційська комісія оцінила скасування виборів президента в Румунії
17:05
Лідери у галузі ШІ знову розпочинають дебати щодо ризиків нових технологій та проєкту Stargate
17:04
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
16:58
Університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях
16:57
ЄС планує відкласти план відмови від російського палива на місяць
16:55
ФотоЗеленський та маршалок Сейму поспілкувалися щодо українського вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: