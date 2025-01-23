Зеленский: Завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина
Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение российской войны против Украины должно быть победой президента США Дональда Трампа, а не правителя государства-агрессора Владимира Путина.
Источник: интервью украинского президента Bloomberg TV в Давосе, "Европейская правда"
Зеленский на это сказал: "Вопрос завершения войны в Украине, я считаю, должен быть победой для Трампа, а не для Путина. Путин никто для него. Америка намного сильнее, Европа намного сильнее, Китай сильнее России. Они все игроки.
Во время нашей войны все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину. Это говорит о силе России. Вопрос просто, что они большие, имеют много оружия и не жалеют людей. И вопрос в том, что мы конкретно защищаем Европу, страны НАТО. А Путин туда пойдет.
И поэтому Трампу надо выйти из этого победителем. И он способен это сделать. Но он не будет победителем, если Путин будет победителем. И самое опасное, если он сможет так провести эту договоренность, что у Путина будет возможность вернуться.
Потому что представьте, что это такая победа, такая вершина, на которую поднялся президент Трамп, а после этого Путин обязательно – чтобы унизить все вокруг – он вернется с агрессией. Это будет страшное падение для всех. Тогда мы все проиграем. Потому что верить просто словам Путина, верить его подписи нельзя".
Детали: Он отметил, что важно сформировать совместный план действий, прежде чем начинать какие-либо переговоры с Россией.
"Я думаю, что для всех нас, кто по-настоящему хочет завершить войну, кто хочет завершить ее быстро, если это возможно для всех нас, желательно иметь план до того времени, как у нас будет коммуникация с Путиным. Я считаю, что это в интересах Соединенных Штатов, Европейского Союза, Европы в целом. Это в интересах Украины и нашего народа", – сказал Зеленский.
Предыстория:
- 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".
- В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.
- Позже он объявил, что готов рассмотреть усиление санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.