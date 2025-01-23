Зеленский: Завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение российской войны против Украины должно быть победой президента США Дональда Трампа, а не правителя государства-агрессора Владимира Путина.

Источник: интервью украинского президента Bloomberg TV в Давосе, "Европейская правда"

Зеленский на это сказал: "Вопрос завершения войны в Украине, я считаю, должен быть победой для Трампа, а не для Путина. Путин никто для него. Америка намного сильнее, Европа намного сильнее, Китай сильнее России. Они все игроки.

Реклама:

Во время нашей войны все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину. Это говорит о силе России. Вопрос просто, что они большие, имеют много оружия и не жалеют людей. И вопрос в том, что мы конкретно защищаем Европу, страны НАТО. А Путин туда пойдет.

И поэтому Трампу надо выйти из этого победителем. И он способен это сделать. Но он не будет победителем, если Путин будет победителем. И самое опасное, если он сможет так провести эту договоренность, что у Путина будет возможность вернуться.

Потому что представьте, что это такая победа, такая вершина, на которую поднялся президент Трамп, а после этого Путин обязательно – чтобы унизить все вокруг – он вернется с агрессией. Это будет страшное падение для всех. Тогда мы все проиграем. Потому что верить просто словам Путина, верить его подписи нельзя".

РЕКЛАМА:

Детали: Он отметил, что важно сформировать совместный план действий, прежде чем начинать какие-либо переговоры с Россией.

"Я думаю, что для всех нас, кто по-настоящему хочет завершить войну, кто хочет завершить ее быстро, если это возможно для всех нас, желательно иметь план до того времени, как у нас будет коммуникация с Путиным. Я считаю, что это в интересах Соединенных Штатов, Европейского Союза, Европы в целом. Это в интересах Украины и нашего народа", – сказал Зеленский.

Предыстория: