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Нова Економіка

У Києві військовий, якого підозрюють у СЗЧ, поранив ножем слідчого ДБР

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 10:32
У Києві військовий, якого підозрюють у СЗЧ, поранив ножем слідчого ДБР
речовий доказ у справі про напад на працівника ДБР. фото НПУ

У Києві підозрюваний у самовільному залишенні частини з ножем напав на працівника Державного бюро розслідувань і завдав йому тілесних ушкоджень, чоловіка затримала поліція.

Джерело: столична поліція, радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі "Українській правді"

Деталі: Співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника.

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Пряма мова Сапьян: "Бюро робить усе, аби військові, які самовільно залишили частину, повернулися і продовжили службу без конфліктів із законом, але це не означає, що на них можна нападати з холодною зброєю. Вони виконують свої прямі обов’язки".

Деталі: За даними УП, цей інцидент стався днями. Слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили фігуранту про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

 

Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

ДБРКиївполіція
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