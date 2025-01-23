Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве военный, которого подозревают в СОЧ, ранил ножом следователя ГБР

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 10:32
В Киеве военный, которого подозревают в СОЧ, ранил ножом следователя ГБР
вещественное доказательство по делу о нападении на работника ГБР. фото НПУ

В Киеве подозреваемый в самовольном оставлении части с ножом напал на работника Государственного бюро расследований и нанес ему телесные повреждения, мужчину задержала полиция.

Источник: столичная полиция, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Украинской правде"

Детали: Сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина. Во время общения с правоохранителями, злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения и убежал. Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназа КОРД, задержали нападавшего.

Реклама:

Прямая речь Сапьян: "Бюро делает все, чтобы военные, которые самовольно оставили часть, вернулись и продолжили службу без конфликтов с законом, но это не значит, что на них можно нападать с холодным оружием. Они выполняют свои прямые обязанности".

Детали: По данным УП, этот инцидент имел место на днях. Следователи Оболонского управления полиции, под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили фигуранту о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

 

Суд взял мужчину под стражу без права внесения залога, ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

ГБРКиевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
ГБР
ГБР: Командир почти год начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери
СОЧ в 155 бригаде: правоохранители задержали бывшего комбрига
ГБР: Нардеп оформил разрешение на выезд за границу 18 мужчинам, трое - не вернулись
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: