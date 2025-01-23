В Киеве военный, которого подозревают в СОЧ, ранил ножом следователя ГБР

вещественное доказательство по делу о нападении на работника ГБР. фото НПУ

В Киеве подозреваемый в самовольном оставлении части с ножом напал на работника Государственного бюро расследований и нанес ему телесные повреждения, мужчину задержала полиция.

Источник: столичная полиция, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Украинской правде"

Детали: Сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия по месту жительства 28-летнего киевлянина. Во время общения с правоохранителями, злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения и убежал. Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназа КОРД, задержали нападавшего.

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Прямая речь Сапьян: "Бюро делает все, чтобы военные, которые самовольно оставили часть, вернулись и продолжили службу без конфликтов с законом, но это не значит, что на них можно нападать с холодным оружием. Они выполняют свои прямые обязанности".

Детали: По данным УП, этот инцидент имел место на днях. Следователи Оболонского управления полиции, под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили фигуранту о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Суд взял мужчину под стражу без права внесения залога, ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.