Третя група добровольців "Українського легіону" в Польщі підпише контракти з ЗСУ
Четвер, 23 січня 2025, 11:19
Наприкінці лютого третя група добровольців з-поміж громадян України, які проживають за кордоном, підпише контракти зі Збройними Силами України, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ
Деталі: За словами посла, до цієї групи увійдуть також ті особи, які не встигли прибути до Любліна під час підписання контрактів другою хвилею громадян України 10 січня.
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Боднар очікує, що кількість українців за кордоном, які вирішать підписати контракти з українською армією, зростатиме.
Також він вважає, що варто якось посилити інформкампанію, щоб відомості про роботу рекрутингового центру в Любліні отримали якомога більше громадян України за кордоном.
Передісторія:
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- Створення "Українського легіону" у Польщі було передбачене безпековою угодою між двома країнами.
- У середині листопада 2024 року повідомляли, що загальна кількість заявок до "Українського легіону" у Польщі зросла до 600.
- 10 січня стало відомо, що друга група українців, які проживають за кордоном, підписала контракти у Любліні та розпочала підготовку у Польщі у складі "Українського легіону" – вперше до нього долучилися й жінки.