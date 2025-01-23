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Третя група добровольців "Українського легіону" в Польщі підпише контракти з ЗСУ

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 23 січня 2025, 11:19
Третя група добровольців Українського легіону в Польщі підпише контракти з ЗСУ
Чоловік підписує контакт із ЗСУ у Генеральному консульстві України у Любліні 10 січня. Фото Міноборони

Наприкінці лютого третя група добровольців з-поміж громадян України, які проживають за кордоном, підпише контракти зі Збройними Силами України, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ 

Деталі: За словами посла, до цієї групи увійдуть також ті особи, які не встигли прибути до Любліна під час підписання контрактів другою хвилею громадян України 10 січня.

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Боднар очікує, що кількість українців за кордоном, які вирішать підписати контракти з українською армією, зростатиме.

Також він вважає, що варто якось посилити інформкампанію, щоб відомості про роботу рекрутингового центру в Любліні отримали якомога більше громадян України за кордоном.

Передісторія:

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  • Створення "Українського легіону" у Польщі було передбачене безпековою угодою між двома країнами.
  • У середині листопада 2024 року повідомляли, що загальна кількість заявок до "Українського легіону" у Польщі зросла до 600.
  • 10 січня стало відомо, що друга група українців, які проживають за кордоном, підписала контракти у Любліні та розпочала підготовку у Польщі у складі "Українського легіону" – вперше до нього долучилися й жінки.

ПольщаЗбройні силидобровольці
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