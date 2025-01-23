Третья группа добровольцев "Украинского легиона" в Польше подпишет контракты с ВСУ
Четверг, 23 января 2025, 11:19
В конце февраля третья группа добровольцев из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подпишет контракты с Вооруженными Силами Украины, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ
Детали: По словам посла, в эту группу войдут также те лица, которые не успели прибыть в Люблин во время подписания контрактов второй волной граждан Украины 10 января.
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Боднар ожидает, что количество украинцев за рубежом, которые решат подписать контракты с украинской армией, будет расти.
Также он считает, что стоит как-то усилить информкампанию, чтобы сведения о работе рекрутингового центра в Люблине получили как можно больше граждан Украины за рубежом.
Предыстория:
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- Создание "Украинского легиона" в Польше было предусмотрено соглашением по безопасности между двумя странами.
- В середине ноября 2024 года сообщалось, что общее количество заявок в "Украинский легион" в Польше выросло до 600.
- 10 января стало известно, что что вторая группа украинцев, проживающих за рубежом, подписала контракты в Люблине и начала подготовку в Польше в составе "Украинского легиона" – впервые к нему присоединились и женщины.