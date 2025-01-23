Третья группа добровольцев "Украинского легиона" в Польше подпишет контракты с ВСУ

Мужчина подписывает контакт с ВСУ в Генеральном консульстве Украины в Люблине 10 января. Фото Минобороны

В конце февраля третья группа добровольцев из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подпишет контракты с Вооруженными Силами Украины, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Детали: По словам посла, в эту группу войдут также те лица, которые не успели прибыть в Люблин во время подписания контрактов второй волной граждан Украины 10 января.

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Боднар ожидает, что количество украинцев за рубежом, которые решат подписать контракты с украинской армией, будет расти.

Также он считает, что стоит как-то усилить информкампанию, чтобы сведения о работе рекрутингового центра в Люблине получили как можно больше граждан Украины за рубежом.

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