Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія звернулася до Путіна через шпигунський корабель: Ми знаємо, що ви робите

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 23 січня 2025, 12:12
Британія звернулася до Путіна через шпигунський корабель: Ми знаємо, що ви робите
Гілі. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 22 січня передав лідеру Кремля Володимиру Путіну попередження після того, як Королівський військово-морський флот зафіксував російський шпигунський корабель у британських водах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL

Деталі: Гілі заявив парламенту, що судно "Янтарь" "використовується для збору розвідувальних даних і картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії".

Реклама:

"Я також хотів би, щоб президент Путін почув це повідомлення: "Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни", – сказав Гілі.

"Ми продовжуватимемо викривати зловмисну діяльність Путіна і боротися з російським "тіньовим флотом", щоб запобігти фінансуванню його незаконного вторгнення в Україну", – додав він.

Інцидент з кораблем стався в той час, коли НАТО посилює свою присутність в Балтійському морі після того, як підводні лінії електропередач і інтернет-кабелі були пошкоджені в результаті ймовірної диверсії, яку, як вважають, здійснили судна, що належать до так званого "тіньового флоту" Росії.

РЕКЛАМА:

Європейські уряди та США звинуватили Росію в активізації "гібридних атак" після повідомлень про пошкодження кабелів зв'язку в Балтійському морі, хоча вони ще не пов'язали Москву безпосередньо з цим пошкодженням.

Глава британського оборонного відомства заявив, що російський корабель увійшов у води Великої Британії 20 січня, що змусило Королівський військово-морський флот відправити два кораблі для його моніторингу.

"Було виявлено, що він блукає над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії", – сказав Гілі.

AFP цитує офіційного представника в Парижі, який заявив, що французькі військові засоби також були відправлені для спостереження за "Янтарем", але це не свідчить про будь-які "ворожі наміри".

У листопаді 2024 року "Янтарь" також помічали біля берегів Ірландії, де пролягає критична підводна інфраструктура.

Велика БританіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Велика Британія
Кличко чекає на пропозицію від Саудівської Аравії, або які шанси знову побачити Володимира в рингу
Декларація про 100-річне партнерство: Британія може розмістити військові бази в Україні
Британія та Польща домовляються про оборонну угоду для протидії РФ та гібридним загрозам
Останні новини
18:08
До бюджету України вперше надійшли гроші від аукціонів на вилов риби
18:02
Молдова отримає 30 млн євро від ЄС для вирішення енергокризи в Придністровʼї
18:00
Sotheby's вдалося заробити на аукціонах у 2024 році 6 мільярдів доларів
17:46
Гороховський: зацікавленість влади до Ради підтримки підприємництва впала
17:25
На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом: підліток у лікарні
17:22
Впевнено зростає: голова НБУ розповів про особливості кредитування в Україні
17:17
АРМА передало стратегічно важливий завод в управління "Укренерго"
17:17
Венеційська комісія оцінила скасування виборів президента в Румунії
17:05
Лідери у галузі ШІ знову розпочинають дебати щодо ризиків нових технологій та проєкту Stargate
17:04
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: