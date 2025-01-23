Британия обратилась к Путину из-за шпионского корабля: Мы знаем, что вы делаете
Министр обороны Великобритании Джон Гили 22 января передал лидеру Кремля Владимиру Путину предупреждение после того, как Королевский военно-морской флот зафиксировал российский шпионский корабль в британских водах.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL
Детали: Хили заявил парламенту, что судно "Янтарь" "используется для сбора разведывательных данных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".
"Я также хотел бы, чтобы президент Путин услышал это сообщение: "Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", – сказал Хили.
"Мы будем продолжать разоблачать злонамеренную деятельность Путина и бороться с российским "теневым флотом", чтобы предотвратить финансирование его незаконного вторжения в Украину", – добавил он.
Инцидент с кораблем произошел в то время, когда НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море после того, как подводные линии электропередачи и интернет-кабели были повреждены в результате предполагаемой диверсии, которую, как полагают, совершили суда, принадлежащие к так называемому "теневому флоту" России.
Европейские правительства и США обвинили Россию в активизации "гибридных атак" после сообщений о повреждении кабелей связи в Балтийском море, хотя они еще не связали Москву непосредственно с этим повреждением.
Глава британского оборонного ведомства заявил, что российский корабль вошел в воды Великобритании 20 января, что заставило Королевский военно-морской флот отправить два корабля для его мониторинга.
"Было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании", – сказал Хили.
AFP цитирует официального представителя в Париже, который заявил, что французские военные средства также были отправлены для наблюдения за "Янтарем", но это не свидетельствует о каких-либо "враждебных намерениях".
В ноябре 2024 года "Янтарь" также замечали у берегов Ирландии, где пролегает критическая подводная инфраструктура.