СБУ: У Житомирі агенти РФ замаскували вибухівку в іграшку та хотіли підірвати наряд поліції

У Житомирі СБУ затримала двох 19-річних мешканців Дніпропетровщини, які замаскували вибухівку та хотіли підірвати патруль правоохоронців, яких попередньо викликали за номером 102.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання".

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Іграшка, в якій була захована вибухівка Фото: Житомирська обласна прокуратура

Деталі: Як встановило слідство, зловмисники 19 січня приїхали до Житомира, забрали у визначеному місці валізу та пакет із вибухівкою й встановили її у квартирі в центрі міста. Вони планували активувати вибухівку дистанційно, використовуючи телефон, у момент, коли правоохоронці увійдуть до приміщення.

В СБУ повідомили, що хлопців, які шукали легкий заробіток, завербували російські спецслужби через один із Telegram-каналів. За виконання "завдання" їм пообіцяли заплатити 3 тисячі доларів.

Зловмисників взяли під варту та повідомили про підозру у замаху на вчинення теракту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.