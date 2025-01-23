СБУ: В Житомире агенты РФ замаскировали взрывчатку в игрушку и хотели взорвать наряд полиции

В Житомире СБУ задержала двух 19-летних жителей Днепропетровщины, которые замаскировали взрывчатку и хотели взорвать патруль правоохранителей, которых предварительно вызвали по номеру 102.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "Для совершения теракта фигуранты заблаговременно арендовали квартиру в областном центре и установили там два самодельных взрывных устройства. Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая – подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение".

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Игрушка, в которой была спрятана взрывчатка Фото: Житомирская областная прокуратура

Детали: Как установило следствие, злоумышленники 19 января приехали в Житомир, забрали в определенном месте чемодан и пакет со взрывчаткой и установили ее в квартире в центре города. Они планировали активировать взрывчатку дистанционно, используя телефон, в момент, когда правоохранители войдут в помещение.

В СБУ сообщили, что ребят, которые искали легкий заработок, завербовали российские спецслужбы через один из Telegram-каналов. За выполнение "задания" им пообещали заплатить 3 тысячи долларов.

Злоумышленников взяли под стражу и сообщили о подозрении в покушении на совершение теракта. Им грозит до 12 лет лишения свободы.