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Президент Польщі: Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та союзників про переговори

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 23 січня 2025, 12:56
Президент Польщі: Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та союзників про переговори
Дуда. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда під час "Українського сніданку" в Давосі 23 січня заявив, що стратегія союзників повинна полягати в тому, щоб очільник Кремля Володимир Путін був змушений благати Україну про переговори.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Президент Польщі підкреслив, що не кожне мирне вирішення війни відповідає інтересам України, Польщі та нашої частини Європи і ЄС.

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Він зазначив, що мова йде про країни, які роками перебували за так званою "залізною завісою" і розглядалися як російська сфера впливу. 

На думку Дуди, необхідно прийняти план, який би гарантував мир для України, її суверенітет і повагу Росії до міжнародного права.

Дуда оцінив, що було б помилкою ставити питання про те, як заохотити Путіна сісти за стіл переговорів і захотіти говорити про мир. 

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"Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів", – заявив він.

Дуда також підкреслив, що війна в Україні "є не локальним, а глобальним конфліктом, тому вимагає глобальних рішень".

Що передувало: 

ДудаПутін
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