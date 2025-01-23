Президент Польщі: Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та союзників про переговори
Президент Польщі Анджей Дуда під час "Українського сніданку" в Давосі 23 січня заявив, що стратегія союзників повинна полягати в тому, щоб очільник Кремля Володимир Путін був змушений благати Україну про переговори.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Президент Польщі підкреслив, що не кожне мирне вирішення війни відповідає інтересам України, Польщі та нашої частини Європи і ЄС.
Він зазначив, що мова йде про країни, які роками перебували за так званою "залізною завісою" і розглядалися як російська сфера впливу.
На думку Дуди, необхідно прийняти план, який би гарантував мир для України, її суверенітет і повагу Росії до міжнародного права.
Дуда оцінив, що було б помилкою ставити питання про те, як заохотити Путіна сісти за стіл переговорів і захотіти говорити про мир.
"Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів", – заявив він.
Дуда також підкреслив, що війна в Україні "є не локальним, а глобальним конфліктом, тому вимагає глобальних рішень".
Що передувало:
- 22 січня президент США Дональд Трамп закликав Росію "укласти угоду"для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.
- 23 січня у Давосі генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності посилення підтримки України, акцентувавши, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла.