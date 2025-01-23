Президент Польши: Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и союзников о переговорах
Президент Польши Анджей Дуда во время "Украинского завтрака" в Давосе 23 января заявил, что стратегия союзников должна заключаться в том, чтобы глава Кремля Владимир Путин был вынужден умолять Украину о переговорах.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Президент Польши подчеркнул, что не каждое мирное решение войны отвечает интересам Украины, Польши и нашей части Европы и ЕС.
Он отметил, что речь идет о странах, которые годами находились за так называемым "железным занавесом" и рассматривались как российская сфера влияния.
По мнению Дуды, необходимо принять план, который бы гарантировал мир для Украины, ее суверенитет и уважение России к международному праву.
Дуда оценил, что было бы ошибкой ставить вопрос о том, как поощрить Путина сесть за стол переговоров и захотеть говорить о мире.
"Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров", – заявил он.
Дуда также подчеркнул, что война в Украине "является не локальным, а глобальным конфликтом, поэтому требует глобальных решений".
Что предшествовало:
- 22 января президент США Дональд Трамп призвал Россию "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.
- 23 января в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость усиления поддержки Украины, акцентировав, что жизненно важно, чтобы Россия не победила.