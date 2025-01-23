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Президент Польши: Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и союзников о переговорах

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 23 января 2025, 12:56
Президент Польши: Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и союзников о переговорах
Дуда. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда во время "Украинского завтрака" в Давосе 23 января заявил, что стратегия союзников должна заключаться в том, чтобы глава Кремля Владимир Путин был вынужден умолять Украину о переговорах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Президент Польши подчеркнул, что не каждое мирное решение войны отвечает интересам Украины, Польши и нашей части Европы и ЕС.

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Он отметил, что речь идет о странах, которые годами находились за так называемым "железным занавесом" и рассматривались как российская сфера влияния.

По мнению Дуды, необходимо принять план, который бы гарантировал мир для Украины, ее суверенитет и уважение России к международному праву.

Дуда оценил, что было бы ошибкой ставить вопрос о том, как поощрить Путина сесть за стол переговоров и захотеть говорить о мире.

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"Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров", – заявил он.

Дуда также подчеркнул, что война в Украине "является не локальным, а глобальным конфликтом, поэтому требует глобальных решений".

Что предшествовало:

ДудаПутин
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