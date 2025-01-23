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Від морозу до тепла, з дощем і снігом: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 13:34
Від морозу до тепла, з дощем і снігом: синоптики дали прогноз на найближчі дні
фото Getty Images

В Україні в найближчі два дні збережеться сира погода, місцями зі снігом і дощем.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю вдень в Україні, вночі на Лівобережжі та в західних областях невеликий мокрий сніг і дощ, у південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південний, південно-східний, у західних областях із переходом на західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°.

У Києві 24 січня вночі - без опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У суботу в східних областях України, вночі та в південній частині й більшості центральних областей невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в західних і північних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у північних і східних областях 0-5° тепла.

У столиці 25 січня опадів не очікується, вночі та вранці туман.

Вітер південний, південно-східний, 3-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

погода
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