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От мороза до тепла, с дождем и снегом: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 13:34
От мороза до тепла, с дождем и снегом: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
фото Getty Images

В Украине в ближайшие два дня сохранится сырая погода, местами со снегом и дождем.

Источник: "Интерфакс-Украина" ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу днем в Украине, ночью на Левобережье и в западных областях небольшой мокрый снег и дождь, в южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, на юге страны 6-11°.

В Киеве 24 января ночью – без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

В субботу в восточных областях Украины, ночью и в южной части и большинстве центральных областей небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, в северных и восточных областях 0-5° тепла.

В столице 25 января осадков не ожидается, ночью и утром туман.

Ветер южный, юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

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