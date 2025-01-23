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Глава НАТО заявив, що Європа може оплатить американську зброю для України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 23 січня 2025, 15:08
Глава НАТО заявив, що Європа може оплатить американську зброю для України
Рютте. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що Європа може взяти на себе фінансування американської зброї для України та закликав США продовжити її постачання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Глава НАТО заявив, що альянс повинен більше інвестувати в оборону, нарощувати оборонне промислове виробництво і взяти на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

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"Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими", – сказав Рютте.

Він наголосив, що якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази – рахунок буде оплачений європейцями.

"Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього", – заявив він.

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Також Рютте повністю підтримав кампанію тиску Трампа на Росію, спрямовану на припинення війни в Україні.

Коментар генерального секретаря пролунав після того, як президент США заявив на початку цього тижня, що Європейський Союз повинен робити більше для підтримки України.

Зазначимо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала ці слова Трампа та акцентувала, що Європа була найбільшим донором.

ЄвропазброяНАТОСША
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