Глава НАТО заявил, что Европа может оплатить американское оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Европа может взять на себя финансирование американского оружия для Украины и призвал США продолжить его поставки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Глава НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать оборонное промышленное производство и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине.

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"Что касается Украины, то нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что если новая администрация Дональда Трампа будет готова продолжать поставлять Украину из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.

"Я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому", – заявил он.

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Также Рютте полностью поддержал кампанию давления Трампа на Россию, направленную на прекращение войны в Украине.

Комментарий генерального секретаря прозвучал после того, как президент США заявил в начале этой недели, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.

Отметим, глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти слова Трампа и акцентировала, что Европа была крупнейшим донором.