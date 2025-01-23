Чиновник часів Януковича і його компанія отримали від держави 2 млрд грн на ремонт ППО – УП

За даними УП, заступник міністра оборони часів держзрадника Віктора Януковича Дмитро Пляцук і його компанія за період 2022-2024 рр. отримали від держави майже 2 мільярди гривень на ремонт протиповітряної оборони.

Джерело: розслідування УП "Як топ-посадовець міноборони Януковича, який знищував оборонку, заробляє на війні"

Деталі: "Ніжинський ремонтний завод", який займався ремонтом інженерної військової техніки: землерийних машин, переправочно-десантної техніки, автокранів, після приходу до влади Януковича різко почав банкрутувати.

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У 2015 році Пляцук заснував компанію "Оборонні технології" і починаючи з 2016 року він почав викуповувати частинами Ніжинський збанкрутілий ремонтний завод.

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну велика частина Ніжинського ремзаводу належала компанії Пляцука.

Проте, після вторгнення РФ у 2022 році держава відчужила об'єкти на території Ніжинського ремзаводу. У квітні 2023 року "Оборонні технології" Пляцука навіть подали до суду і вимагають відшкодування у 40 млн гривень та повернення цих об'єктів. У розмові з УП Пляцук заявив, що було б добре, якби держава повернула їх.

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Наразі, за його словами, ремонт техніки відбувається на інших потужностях.

Сам Пляцук, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, залишив країну 23 лютого в переддень повномасштабного вторгнення і повернувся лише через півроку у вересні 22-ого.

Водночас наразі, за інформацією джерел УП серед прикордонників, Пляцук виїжджає з країни як чоловік, який має бронь від мобілізації з водієм, який спочатку також виїжджав у відрядження, а згодом отримав інвалідність другої групи.

Журналісти УП також помічали Пляцука в урядовому кварталі, щоб потрапити туди наразі необхідно мати спеціальну перепустку.

За інформацією джерел УП у політичних колах, таку перепустку для Пляцука замовляв секретар народного депутата від фракції "Слуга народу" Ігоря Копитіна. Копитін - голова підкомітету з питань оборонної промисловості комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Крім того, у 2021 році один із помічників Копитіна навіть мав довіреність від компанії Пляцука на право представляти інтереси та підписувати документи у перемовинах з турецькою оборонною компанією.

Дослівно УП: "Співрозмовники "Української правди" у оборонній сфері стверджують, що саме у цей період (коли його помічали в урядовому кварталі - ред.) ухвалювалось рішення про надання чергового державного контракту компанії Пляцука на ремонт десяти зенітно-ракетних комплексів. Ремонт одного ЗРК в середньому коштує близько 20 мільйонів гривень або пів мільйона доларів. При цьому у 2024 році Пляцук мав від держави ще один більший контракт.

Також декілька не пов'язаних між собою джерел безпосередньо дотичних до керування державним оборонним комплексом повідомили, що на них здійснювався тиск різними посадовими особами з метою співпраці саме з компанією Дмитра Пляцука...

За інформацією співрозмовників УП у правоохоронних органах Пляцук, використовуючи свої зв’язки, отримує та виконує державні контракти по ремонту ППО без розкриття відомостей щодо походження документації та запчастин".

Деталі: У міністерстві оборони у відповідь на запит УП повідомили, що за період 2022-2024 років держава уклала контрактів з підприємством Пляцука на суму 1 982 514 509 грн.

Дослівно УП: "Загалом протягом 2024 року нам вдалось зафіксувати цілу низку візитів Пляцука до закритого урядового кварталу. І приїжджає Пляцук за свідченнями співрозмовників УП у правоохоронних органах на засідання обороного комітету парламенту. Простіше кажучи Пляцука бачать на оборонному комітеті регулярно і набагато частіше ніж інших представників приватних компаній".

Присутність Пляцука назасіданнях комітету ВР може свідчити про те, що після повернення в країну з Відня він встиг суттєво збільшити вплив на український оборонний комплекс і наразі ремонтує ППО у набагато більших обсягах ніж державні компанії.

У 2012 році, коли Янукович призначив на посаду міністра оборони колишнього громадянина Росії Дмитра Саламатіна, Пляцук став його заступником.