Чиновник времен Януковича и его компания получили от государства 2 млрд грн на ремонт ПВО – УП

По данным УП, заместитель министра обороны времен госизменника Виктора Януковича Дмитрий Пляцук и его компания за период 2022-2024 гг. получили от государства почти 2 миллиарда гривен на ремонт противовоздушной обороны.

Источник: расследование УП "Как топ-чиновник минобороны Януковича, который уничтожал оборонку, зарабатывает на войне"

Детали: "Нежинский ремонтный завод", который занимался ремонтом инженерной военной техники: землеройных машин, переправочно-десантной техники, автокранов, после прихода к власти Януковича резко начал банкротиться.

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В 2015 году Пляцук основал компанию "Оборонные технологии" и начиная с 2016 года он начал выкупать частями Нежинский обанкротившийся ремонтный завод.

На момент полномасштабного вторжения России в Украину большая часть Нежинского ремзавода принадлежала компании Пляцука.

Однако, после вторжения РФ в 2022 году государство отчудило объекты на территории Нежинского ремзавода. В апреле 2023 года "Оборонные технологии" Пляцука даже подали в суд и требуют возмещения в 40 млн гривен и возвращения этих объектов. В разговоре с УП Пляцук заявил, что было бы хорошо, если бы государство вернуло их.

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Сейчас, по его словам, ремонт техники происходит на других мощностях.

Сам Пляцук, по информации источников УП в правоохранительных органах, покинул страну 23 февраля в канун полномасштабного вторжения и вернулся только через полгода в сентябре 22-го.

В то же время сейчас, по информации источников УП среди пограничников, Пляцук выезжает из страны как человек, который имеет бронь от мобилизации с водителем, который сначала также выезжал в командировку, а впоследствии получил инвалидность второй группы.

Журналисты УП также замечали Пляцука в правительственном квартале, чтобы попасть туда сейчас необходимо иметь специальный пропуск.

По информации источников УП в политических кругах, такой пропуск для Пляцука заказывал секретарь народного депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Копытина. Копытин - председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кроме того, в 2021 году один из помощников Копытина даже имел доверенность от компании Пляцука на право представлять интересы и подписывать документы в переговорах с турецкой оборонной компанией.

Дословно УП: "Собеседники "Украинской правды" в оборонной сфере утверждают, что именно в этот период (когда его замечали в правительственном квартале - ред.) принималось решение о предоставлении очередного государственного контракта компании Пляцука на ремонт десяти зенитно-ракетных комплексов. Ремонт одного ЗРК в среднем стоит около 20 миллионов гривен или полмиллиона долларов. При этом в 2024 году Пляцук имел от государства еще один больший контракт.

Также несколько не связанных между собой источников, непосредственно касающихся управления государственным оборонным комплексом, сообщили, что на них осуществлялось давление различными должностными лицами с целью сотрудничества именно с компанией Дмитрия Пляцука...

По информации собеседников УП в правоохранительных органах Пляцук, используя свои связи, получает и выполняет государственные контракты по ремонту ПВО без раскрытия сведений о происхождении документации и запчастей".

Детали: В министерстве обороны в ответ на запрос УП сообщили, что за период 2022-2024 годов государство заключило контрактов с предприятием Пляцука на сумму 1 982 514 509 грн.

Дословно УП: "В целом в течение 2024 года нам удалось зафиксировать целый ряд визитов Пляцука в закрытый правительственный квартал. И приезжает Пляцук по свидетельствам собеседников УП в правоохранительных органах на заседание оборонного комитета парламента. Проще говоря Пляцука видят на оборонном комитете регулярно и гораздо чаще, чем других представителей частных компаний".

Присутствие Пляцука на заседаниях комитета ВР может свидетельствовать о том, что после возвращения в страну из Вены он успел существенно увеличить влияние на украинский оборонный комплекс и сейчас ремонтирует ПВО в гораздо больших объемах, чем государственные компании.

В 2012 году, когда Янукович назначил на должность министра обороны бывшего гражданина России Дмитрия Саламатина, Пляцук стал его заместителем.