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Українці переважно позитивно сприймають Трампа на посту президента США – опитування

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 15:37
Українці переважно позитивно сприймають Трампа на посту президента США – опитування
фото: Getty Images

Опитані українці скоріше позитивно сприймають факт повернення Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів.

Джерело: результати дослідження громадської думки від КМІС, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи є повернення Трампа до Білого дому добрим або поганим розвитком подій для України, сукупно 54% респондентів відповіли, що сприймають це радше позитивно, ніж негативно.

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Найбільш численною виявилась група, що сприймає перемогу Трампа "більш добре, ніж погано" – 37,5%. 11,3% дали відповідь "достатньо добре", 5,5% – "дуже добре".

3,2% вважають, що обрання Трампа – це достатньо погано, 2,9% – дуже погано. 

23,2% відповіли, що їм важко визначитись з думкою, а 2% відмовилися відповідати на запитання.

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Найбільш виражений оптимізм щодо перемоги Трампа серед респондентів до 29 років – там сукупність відповідей від "радше добре" до "дуже добре" складає 64%.

Оновлено. Цифри наступного блоку уточнено згідно з таблицями, наведеними в україномовній та англомовній версїях. 

За регіонами країни, найбільший оптимізм щодо президентства Трампа – на заході України (60% з відповідями від "радше добре" до "дуже добре"), у центрі це 48%, на сході – 55%, півдні – 57%. 

Не визначилися з думкою на заході – 21%, у центрі – 25%, на півдні й сході – по 24%.

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

В МЗС України привітали цю заяву, а у Кремлі заявили, що не бачать в ній нічого нового. 

ТрампУкраїнаопитуванняСША
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