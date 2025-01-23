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Украинцы преимущественно положительно воспринимают Трампа на посту президента США – опрос

Мария Емец, Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 15:37
Украинцы преимущественно положительно воспринимают Трампа на посту президента США – опрос
фото: Getty Images

Опрошенные украинцы скорее положительно воспринимают факт возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Источник: результаты исследования общественного мнения от КМИС, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, является ли возвращение Трампа в Белый дом хорошим или плохим развитием событий для Украины, совокупно 54% респондентов ответили, что воспринимают это скорее положительно, чем отрицательно.

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Наиболее многочисленной оказалась группа, которая воспринимает победу Трампа "cкорее хорошо, чем плохо" – 37,5%. 11,3% дали ответ "достаточно хорошо", 5,5% – "очень хорошо".

3,2% считают, что избрание Трампа – это достаточно плохо, 2,9% – очень плохо.

23,2% ответили, что им трудно определиться с мнением, а 2% отказались отвечать на вопрос.

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Наиболее выражен оптимизм относительно победы Трампа среди респондентов до 29 лет – там совокупность ответов от "скорее хорошо" до "очень хорошо" составляет 64%.

Обновлено. Цифры следующего блока уточнены согласно таблицам, приведенным в украиноязычной и англоязычной версиях.

По регионам страны, наибольший оптимизм относительно президентства Трампа – на западе Украины (60% с ответами от "скорее хорошо" до "очень хорошо"), в центре это 48%, на востоке – 55%, юге – 57%.

Не определились с мнением на западе – 21%, в центре – 25%, на юге и востоке – по 24%.

Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В МИД Украины приветствовали это заявление, а в Кремле заявили, что не видят в нем ничего нового.

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