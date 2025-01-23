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Щоб виїхати за кордон, чоловік купив трьох "дітей" за 6 тисяч євро – ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 16:21
Щоб виїхати за кордон, чоловік купив трьох дітей за 6 тисяч євро – ДПСУ
фото ДПСУ

26-річний мешканець Донеччини намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: На кордоні з Молдовою в пункті пропуску для залізничного сполучення "Могилів-Подільський" для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині.

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За документами, його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині 7 місяців.

Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо їхньої дійсності.

З’ясувалося, що свідоцтва про народження не відповідають встановленим зразкам. Згодом чоловік зізнався, що жодних дітей у нього немає, а підроблені документи на "віртуальних" дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч євро.

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Прикордонники передали чоловіка поліцейським, поінформувавши про ознаки кримінального правопорушення – підробки документів.  

ухилянтиПрикордонна служба
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