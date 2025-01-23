Щоб виїхати за кордон, чоловік купив трьох "дітей" за 6 тисяч євро – ДПСУ
26-річний мешканець Донеччини намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.
Джерело: Держприкордонслужба
Деталі: На кордоні з Молдовою в пункті пропуску для залізничного сполучення "Могилів-Подільський" для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині.
За документами, його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині 7 місяців.
Однак, під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо їхньої дійсності.
З’ясувалося, що свідоцтва про народження не відповідають встановленим зразкам. Згодом чоловік зізнався, що жодних дітей у нього немає, а підроблені документи на "віртуальних" дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч євро.
Прикордонники передали чоловіка поліцейським, поінформувавши про ознаки кримінального правопорушення – підробки документів.