Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех "детей" за 6 тысяч евро – ГПСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 16:21
Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех детей за 6 тысяч евро – ГПСУ
фото ГПСУ

26-летний житель Донецкой области пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

Источник: Госпогранслужба

Детали: На границе с Молдовой в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Могилев-Подольский" для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам свидетельства о рождении троих детей, выданные якобы в Германии.

Реклама:

По документам, его детям-близнецам было по два года, а третьему ребенку 7 месяцев.

Однако во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно их действительности.

Выяснилось, что свидетельства о рождении не соответствуют установленным образцам. Впоследствии мужчина признался, что никаких детей у него нет, а поддельные документы на "виртуальных" детей он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч евро.

РЕКЛАМА:
 

Пограничники передали мужчину полицейским, проинформировав о признаках уголовного преступления - подделки документов.   

уклонистыПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
уклонисты
Депутат, служащие ТЦК, доброволец: СБУ рассказала о новых задержаниях за содействие уклонистам
Полиция: Супруги организовали схему для уклонистов, во время обысков найдены более 13 млн грн
На границе с Молдовой задержали нарушителей, которые пытались притвориться военными
Последние новости
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
Все новости...
Реклама:
Реклама: