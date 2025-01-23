Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех "детей" за 6 тысяч евро – ГПСУ
26-летний житель Донецкой области пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.
Источник: Госпогранслужба
Детали: На границе с Молдовой в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Могилев-Подольский" для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам свидетельства о рождении троих детей, выданные якобы в Германии.
По документам, его детям-близнецам было по два года, а третьему ребенку 7 месяцев.
Однако во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно их действительности.
Выяснилось, что свидетельства о рождении не соответствуют установленным образцам. Впоследствии мужчина признался, что никаких детей у него нет, а поддельные документы на "виртуальных" детей он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч евро.
Пограничники передали мужчину полицейским, проинформировав о признаках уголовного преступления - подделки документов.