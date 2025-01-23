Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех "детей" за 6 тысяч евро – ГПСУ

26-летний житель Донецкой области пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

Источник: Госпогранслужба

Детали: На границе с Молдовой в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Могилев-Подольский" для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам свидетельства о рождении троих детей, выданные якобы в Германии.

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По документам, его детям-близнецам было по два года, а третьему ребенку 7 месяцев.

Однако во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно их действительности.

Выяснилось, что свидетельства о рождении не соответствуют установленным образцам. Впоследствии мужчина признался, что никаких детей у него нет, а поддельные документы на "виртуальных" детей он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч евро.

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Пограничники передали мужчину полицейским, проинформировав о признаках уголовного преступления - подделки документов.