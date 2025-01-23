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Побори в 110 бригаді: ДБР викрило співучасника заступника комбрига

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 січня 2025, 16:54
Побори в 110 бригаді: ДБР викрило співучасника заступника комбрига
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110-ї окремої механізованої бригади, який брав участь у поборах з підлеглих військовослужбовців.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про начальника групи матеріального забезпечення військової частини майора Олега Синяговського.

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За даними слідства, з січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником – заступником командира бригади (Руслан Шелест, затриманий у грудні 2024 року –ред.), організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

За половину зарплати такі "військовослужбовці" взагалі не з’являлись на службу, а деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Вказана схема завдала збитків державі на понад 3 млн гривень, зазначають у ДБР.

За оперативною інформацією, кількість військовослужбовців, які ухилялись від виконання військового обов’язку в такий спосіб, сягає понад 50 осіб.

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Командира групи підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБРЗбройні сили
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