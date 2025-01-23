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Поборы в 110 бригаде: ГБР разоблачило соучастника заместителя комбрига

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 января 2025, 16:54
Поборы в 110 бригаде: ГБР разоблачило соучастника заместителя комбрига
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который участвовал в поборах с подчиненных военнослужащих.

Источник: ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о начальнике группы материального обеспечения воинской части майоре Олеге Синяговском.

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По данным следствия, с января 2024 года военный в сговоре со своим руководителем - заместителем командира бригады (Руслан Шелест, задержанный в декабре 2024 года -ред.), организовали механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу.

За половину зарплаты такие "военнослужащие" вообще не являлись на службу, а некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты. Указанная схема нанесла ущерб государству на более 3 млн гривен, отмечают в ГБР.

По оперативной информации, количество военнослужащих, которые уклонялись от выполнения воинского долга таким образом, достигает более 50 человек.

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Командира группы подозревают в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ГБРВооруженные силы
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