Поборы в 110 бригаде: ГБР разоблачило соучастника заместителя комбрига
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, который участвовал в поборах с подчиненных военнослужащих.
Источник: ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, речь идет о начальнике группы материального обеспечения воинской части майоре Олеге Синяговском.
По данным следствия, с января 2024 года военный в сговоре со своим руководителем - заместителем командира бригады (Руслан Шелест, задержанный в декабре 2024 года -ред.), организовали механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу.
За половину зарплаты такие "военнослужащие" вообще не являлись на службу, а некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты. Указанная схема нанесла ущерб государству на более 3 млн гривен, отмечают в ГБР.
По оперативной информации, количество военнослужащих, которые уклонялись от выполнения воинского долга таким образом, достигает более 50 человек.
Командира группы подозревают в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.