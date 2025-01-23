ЗМІ ідентифікували російського офіцера та посадовців з Криму, які обікрали музеї Херсона

Журналісти встановили російського офіцера та трьох призначених росіянами посадовців з окупованого Криму, які відповідали за незаконне вивезення колекцій з двох музеїв Херсона восени 2022 року.

Джерело: розслідування Kyiv Independent

Деталі: Тікаючи від українського контрнаступу, росіяни сукупно викрали з Херсона понад 33 тисячі історичних артефактів та творів мистецтва. Це пограбування музеїв називають найбільшим в Європі з часів Другої світової війни.

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У розслідувані "Офіційне пограбування" йдеться про Дмітрія Ліпова, начальника центру зв'язку Чорноморського флоту РФ, який під час окупації Херсона займав посаду коменданта; Сєргея Патрушева, призначеного росіянами начальника відділу музейної справи так званого міністерства культури Криму; Єлєну Морозову та Міхаіла Смородкіна, призначених росіянами директорів кримських музеїв Херсонес Таврійський та Музей оборони Севастополя.

Аби ідентифікувати організаторів пограбування, журналістам довелося кілька місяців спілкуватися з херсонськими перебіжчиками, які допомагали росіянам вивозити цінності, під легендою то продюсерки російського телеканалу, то російської слідчої.

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Журналісти встановили, що російський офіцер Дмітрій Ліпов відповідав за безпеку колекцій під час їх вивезення та особисто опечатував фури з викраденими предметами.

Призначений росіянами начальник відділу музейної справи міністерства культури Криму Сєргей Патрушев відповідав за вивезення картин з Херсонського художнього музею в окупований Крим.

А директори кримських музеїв Херсонес Таврійський та Музею оборони Севастополя займалися відбором предметів з колекції краєзнавчого музею під час пограбування.

Також журналісти з'ясували, що незаконне вивезення колекцій з Херсона в окупований Крим курували співробітники Федеральної служби безпеки Росії.