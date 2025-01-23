ЗМІ ідентифікували російського офіцера та посадовців з Криму, які обікрали музеї Херсона
Журналісти встановили російського офіцера та трьох призначених росіянами посадовців з окупованого Криму, які відповідали за незаконне вивезення колекцій з двох музеїв Херсона восени 2022 року.
Джерело: розслідування Kyiv Independent
Деталі: Тікаючи від українського контрнаступу, росіяни сукупно викрали з Херсона понад 33 тисячі історичних артефактів та творів мистецтва. Це пограбування музеїв називають найбільшим в Європі з часів Другої світової війни.
У розслідувані "Офіційне пограбування" йдеться про Дмітрія Ліпова, начальника центру зв'язку Чорноморського флоту РФ, який під час окупації Херсона займав посаду коменданта; Сєргея Патрушева, призначеного росіянами начальника відділу музейної справи так званого міністерства культури Криму; Єлєну Морозову та Міхаіла Смородкіна, призначених росіянами директорів кримських музеїв Херсонес Таврійський та Музей оборони Севастополя.
Аби ідентифікувати організаторів пограбування, журналістам довелося кілька місяців спілкуватися з херсонськими перебіжчиками, які допомагали росіянам вивозити цінності, під легендою то продюсерки російського телеканалу, то російської слідчої.
Журналісти встановили, що російський офіцер Дмітрій Ліпов відповідав за безпеку колекцій під час їх вивезення та особисто опечатував фури з викраденими предметами.
Призначений росіянами начальник відділу музейної справи міністерства культури Криму Сєргей Патрушев відповідав за вивезення картин з Херсонського художнього музею в окупований Крим.
А директори кримських музеїв Херсонес Таврійський та Музею оборони Севастополя займалися відбором предметів з колекції краєзнавчого музею під час пограбування.
Також журналісти з'ясували, що незаконне вивезення колекцій з Херсона в окупований Крим курували співробітники Федеральної служби безпеки Росії.