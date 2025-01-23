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СМИ идентифицировали российского офицера и чиновников из Крыма, которые обокрали музеи Херсона

Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 18:20
СМИ идентифицировали российского офицера и чиновников из Крыма, которые обокрали музеи Херсона
Разбитая витрина в разграбленном Херсонском краеведческом музее. Фото: Getty Images

Журналисты установили российского офицера и трех назначенных россиянами чиновников из оккупированного Крыма, которые отвечали за незаконный вывоз коллекций из двух музеев Херсона осенью 2022 года.

Источник: расследование Kyiv Independent

Детали: Убегая от украинского контрнаступления, россияне совокупно похитили из Херсона более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства. Это ограбление музеев называют крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.

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В расследовании "Официальное ограбление" речь идет о Дмитрии Липове, начальнике центра связи Черноморского флота РФ, который во время оккупации Херсона занимал должность коменданта; Сергее Патрушеве, назначенном россиянами начальником отдела музейного дела так называемого министерства культуры Крыма; Елене Морозовой и Михаиле Смородкине, назначенных россиянами директоров крымских музеев Херсонес Таврический и Музей обороны Севастополя.

Чтобы идентифицировать организаторов ограбления, журналистам пришлось несколько месяцев общаться с херсонскими перебежчиками, которые помогали россиянам вывозить ценности, под легендой то продюсера российского телеканала, то российской следовательницы.

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Журналисты установили, что российский офицер Дмитрий Липов отвечал за безопасность коллекций во время их вывоза и лично опечатывал фуры с похищенными предметами.

Назначенный россиянами начальник отдела музейного дела министерства культуры Крыма Сергей Патрушев отвечал за вывоз картин из Херсонского художественного музея в оккупированный Крым.

Херсонмузеироссийско-украинская войнаоккупация
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