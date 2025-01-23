СМИ идентифицировали российского офицера и чиновников из Крыма, которые обокрали музеи Херсона
Журналисты установили российского офицера и трех назначенных россиянами чиновников из оккупированного Крыма, которые отвечали за незаконный вывоз коллекций из двух музеев Херсона осенью 2022 года.
Источник: расследование Kyiv Independent
Детали: Убегая от украинского контрнаступления, россияне совокупно похитили из Херсона более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства. Это ограбление музеев называют крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.
В расследовании "Официальное ограбление" речь идет о Дмитрии Липове, начальнике центра связи Черноморского флота РФ, который во время оккупации Херсона занимал должность коменданта; Сергее Патрушеве, назначенном россиянами начальником отдела музейного дела так называемого министерства культуры Крыма; Елене Морозовой и Михаиле Смородкине, назначенных россиянами директоров крымских музеев Херсонес Таврический и Музей обороны Севастополя.
Чтобы идентифицировать организаторов ограбления, журналистам пришлось несколько месяцев общаться с херсонскими перебежчиками, которые помогали россиянам вывозить ценности, под легендой то продюсера российского телеканала, то российской следовательницы.
Журналисты установили, что российский офицер Дмитрий Липов отвечал за безопасность коллекций во время их вывоза и лично опечатывал фуры с похищенными предметами.
Назначенный россиянами начальник отдела музейного дела министерства культуры Крыма Сергей Патрушев отвечал за вывоз картин из Херсонского художественного музея в оккупированный Крым.