Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп вимагатиме зниження цін на нафту, аби завершити війну в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 18:40
Трамп вимагатиме зниження цін на нафту, аби завершити війну в Україні
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Трамп сказав у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп анонсував, що збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) "знизити ціни на нафту".

Реклама:

"Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США. – Ред.)… Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме", – заявив він.

На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена "вже давно".

Він також поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність "у певній мірі за те, що відбувається" в Україні, де "гинуть мільйони людей".

РЕКЛАМА:

Як відомо, експорт нафти й газу є однією з головних статей доходів російського бюджету на тлі санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Напередодні Трамп заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

Пізніше він зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

ТрампСШАвійнанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Усі новини...
Сирський за цензуру під час війни: "Не як у Північній Кореї, але потрібна"
Трамп: Хочу зустрітися з Путіним і закінчити війну
Сирський розповів про найкритичніший момент оборони Києва – бої за Мощун
Трамп порадив спитати в Росії, чи буде мирна угода цього року
Останні новини
22:22
Посли G7 закликали вирішити ситуацію довкола АОЗ і продовжити оборонні закупівлі
22:03
ТЦК утримує керівника виробництва тепловізійних камер для дронів
22:00
Як у світі святкують Китайський Новий рік: легенди та традиції
21:56
Трамп підпише указ про створення "Залізного купола" – ЗМІ
21:32
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
21:16
Працівниці університету Карпенка-Карого, яка виправдовувала домагання у виші, оголосили догану
20:58
Сійярто розповів, чому Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії
20:56
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
20:32
Держборг України зріс на 1,4 трильйона торік
20:20
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: