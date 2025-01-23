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Генсек НАТО: Путін не має права вето на чиєсь членство в Альянсі

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 19:00
Генсек НАТО: Путін не має права вето на чиєсь членство в Альянсі
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає неприпустимими вимоги РФ, щоб Україну чи якусь іншу державу не брали в НАТО.

Джерело: про це він сказав під час панельної дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Генсека запитали, яким є майбутнє України в НАТО у контексті очікуваних переговорів про припинення російсько-української війни. 

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"Є зобов’язання, що Україна стане членом НАТО. Питання зараз стоїть про те, як саме це станеться", – зазначив Марк Рютте. 

Він акцентував, що вбачає головним завданням для західних партнерів допомогти Україні отримати якнайкращу переговорну позицію та подбати, щоб потенційна мирна угода забезпечила справді надійний мир. 

"І ми маємо дати зрозуміти, що Владімір Владімірович Путін не має права вето і не має голосу щодо того, хто у майбутньому може стати членом НАТО. Лише якщо він сам хоче у НАТО – але не думаю, що це так, тож йому нема чого сказати з цього приводу. Ми маємо дуже чітко донести це", – сказав Марк Рютте. 

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо новий президент США Дональд Трамп буде готовий прийняти Україну в НАТО, інші країни теж підтримали б це рішення. 

ПутінУкраїнаНАТО
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