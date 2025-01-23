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Трамп: Хочу зустрітися з Путіним і закінчити війну

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 19:12
Трамп: Хочу зустрітися з Путіним і закінчити війну
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.

Джерело: про це Трамп сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 23 січня, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп, говорячи про міжнародні контакти, заявив про "дуже важливу" річ: "Я справді хочу отримати змогу незабаром зустрітись із Путіним і покласти край війні".

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"І це не з погляду економіки чи чогось ще – це з погляду мільйонів життів, які втрачаються. Прекрасних молодих людей убивають на полі бою", – додав він, назвавши події в Україні "різаниною" та "жахливою війною".

Американський президент не уточнив, як саме він планує завершити війну та що буде обговорювати з Путіним.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

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Напередодні президент США зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

ТрампПутінвійнаУкраїна
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