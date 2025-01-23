У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

На Харківщині в Куп’янському районі запровадили примусову евакуацію родин з дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громад.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами. Загалом з 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій".

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Деталі: За даними ОВА, для охочих виїхати з небезпечних території Куп'янського району та отримати будь-яку інформацію про евакуаційні заходи діє безкоштовна "гаряча лінія": 0-800-33-92-91.