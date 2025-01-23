Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 січня 2025, 19:54
У Куп'янському районі Харківщини розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Ілюстративне фото - ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На Харківщині в Куп’янському районі запровадили примусову евакуацію родин з дітьми з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та 12 сіл Кіндрашівської громад.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин, у населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей з 108 родинами. Загалом з 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій".

Реклама:

Деталі: За даними ОВА, для охочих виїхати з небезпечних території Куп'янського району та отримати будь-яку інформацію про евакуаційні заходи діє безкоштовна "гаряча лінія": 0-800-33-92-91.

Харківська областьвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Україна повторно влучила по нафтопереробному заводу в Рязанській області – Генштаб
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін
Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ
Усі новини...
Харківська область
Порошенко хотів внести заставу за генерала Галушкіна, але кошти внесла інша юридична особа
Суд відправив під арешт полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини
Від російських атак по Харківщині постраждали чотири жінки
Останні новини
17:18
Депортація усіх нелегальних мігрантів США може скоротити ВВП на 8% – Bloomberg
17:13
Одеська письменниця заявила, що її сина побили представники ТЦК: проводиться перевірка
16:43
Пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар
16:34
відеоТурборежим Трампа, генерали за ґратами та жесть в АОЗ. Новий випуск УП Тиждень
16:21
Туск стривожений "зловісними" заявами на мітингу ультраправих Німеччини
16:00
колонкаЯк мотивувати 18-річних вступати в ЗСУ – поради Філімонова з "Вовків Да Вінчі"
16:00
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
15:55
Правоохоронці встановили особи підлітків, які побили хлопця на Київщині: їх опитують
15:36
Лукашенко: "Орєшнік" буде в Білорусі з дня на день
15:18
"Не дозволяйте ШІ обкрадати артистів": Пол Маккартні закликав захистити авторські права
Усі новини...
Реклама:
Реклама: