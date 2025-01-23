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В Купянском районе Харьковщины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 января 2025, 19:54
В Купянском районе Харьковщины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Иллюстративное фото - Ілюстративне фото - ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На Харьковщине в Купянском районе ввели принудительную эвакуацию семей с детьми из четырех населенных пунктов Великобурлукской и 12 сел Кондрашевской громад.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "По нашей информации, в определенных селах Великобурлукской громады проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской громады подлежат эвакуации 177 детей с 108 семьями. Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий".

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Детали: По данным ОВА, для желающих выехать из опасных территории Купянского района и получить любую информацию об эвакуационных мероприятиях действует бесплатная "горячая линия": 0-800-33-92-91.

Харьковская областьвойнабоевые действия
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