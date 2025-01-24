"Я с ним ладил": Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном
Пятница, 24 января 2025, 09:33
Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа в Fox News
Детали: Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время своего первого срока.
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"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил он.
На вопрос журналиста, свяжется ли американский президент снова с северокорейским лидером – Трамп ответил утвердительно.
"Я снова свяжусь с ним", – сказал республиканец.
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Трамп также утверждает, что северокорейский диктатор "не религиозный фанатик" и "умный парень".
Предыстория:
- Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.
- Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".
- Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.
- После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.