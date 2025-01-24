"Я с ним ладил": Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Трамп и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын. 2019 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа в Fox News

Детали: Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время своего первого срока.

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"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил он.

На вопрос журналиста, свяжется ли американский президент снова с северокорейским лидером – Трамп ответил утвердительно.

"Я снова свяжусь с ним", – сказал республиканец.

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Трамп также утверждает, что северокорейский диктатор "не религиозный фанатик" и "умный парень".

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