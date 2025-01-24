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"Я с ним ладил": Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 09:33
Я с ним ладил: Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном
Трамп и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын. 2019 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа в Fox News

Детали: Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время своего первого срока.

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"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил он.

На вопрос журналиста, свяжется ли американский президент снова с северокорейским лидером – Трамп ответил утвердительно.

"Я снова свяжусь с ним", – сказал республиканец.

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Трамп также утверждает, что северокорейский диктатор "не религиозный фанатик" и "умный парень".

Предыстория:

  • Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.
  • Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".
  • Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.
  • После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

СШАТрампСеверная Корея
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