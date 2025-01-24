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Британія збільшує флот атомних субмарин: уряд підписав угоду із Rolls Royce на 9 млрд фунтів

Христина Бондарєва, Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 09:36
Британія збільшує флот атомних субмарин: уряд підписав угоду із Rolls Royce на 9 млрд фунтів
Фото: Getty Images

Британія розширює свій флот атомних підводних човнів, а компанія Rolls Royce стала одним із перших партнерів цього проєкту, уклавши контракт із урядом країни на суму 9 мільярдів фунтів стерлінгів.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на ВВС

Деталі: Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосить про угоду в п'ятницю під час візиту на завод компанії з виробництва ядерних реакторів у Дербі.

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Восьмирічний контракт під назвою "Єдність" покликаний зробити проєктування, виробництво і підтримку реакторів більш ефективними і екологічно чистими.

Очікується, що він створить понад 1000 робочих місць у Великій Британії і збереже 4000 інших робочих місць.

Уряд заявив, що угода впорядкує попередні контракти і стимули, а також забезпечить більш ефективне надання послуг, що призведе до економії 400 млн фунтів стерлінгів.

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Окрім підтримки нинішнього підводного флоту Британії, "Єдність" передбачає будівництво і введення в експлуатацію нових підводних човнів класу "Дредноут" і початок укладання контрактів для оборонного альянсу AUKUS.

У березні 2023 року було оголошено, що Rolls-Royce надасть реактори для нового флоту атомних підводних човнів в рамках оборонної угоди між Великою Британією, США та Австралією.

Підводні човни будуть побудовані у Великій Британії та Австралії, але використовуватимуть технології всіх трьох країн.

Нагадаємо:

Велика Британіяфлот
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