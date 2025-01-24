Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия увеличивает флот атомных субмарин: правительство подписало соглашение с Rolls Royce на 9 млрд фунтов

Кристина Бондарева, Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 09:36
Британия увеличивает флот атомных субмарин: правительство подписало соглашение с Rolls Royce на 9 млрд фунтов
Фото: Getty Images

Великобритания расширяет свой флот атомных подводных лодок, а компания Rolls Royce стала одним из первых партнеров этого проекта, заключив контракт с правительством страны на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС

Детали: Министр обороны Великобритании Джон Гили объявит о сделке в пятницу во время визита на завод компании по производству ядерных реакторов в Дерби.

Реклама:

Восьмилетний контракт под названием "Единство" призван сделать проектирование, производство и поддержку реакторов более эффективными и экологически чистыми.

Ожидается, что он создаст более 1000 рабочих мест в Великобритании и сохранит 4000 других рабочих мест.

Правительство заявило, что соглашение упорядочит предыдущие контракты и стимулы, а также обеспечит более эффективное предоставление услуг, что приведет к экономии 400 млн фунтов стерлингов.

РЕКЛАМА:

Помимо поддержки нынешнего подводного флота Британии, "Единство" предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых подводных лодок класса "Дредноут" и начало заключения контрактов для оборонного альянса AUKUS.

В марте 2023 года было объявлено, что Rolls-Royce предоставит реакторы для нового флота атомных подводных лодок в рамках оборонного соглашения между Великобританией, США и Австралией.

Подводные лодки будут построены в Великобритании и Австралии, но будут использовать технологии всех трех стран.

Напомним:

Великобританияфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Великобритания
Британия обратилась к Путину из-за шпионского корабля: Мы знаем, что вы делаете
Кличко ждет предложение от Саудовской Аравии, или какие шансы опять увидеть Владимира в ринге
Декларация о 100-летнем партнерстве: Британия может разместить военные базы в Украине
Последние новости
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
Все новости...
Реклама:
Реклама: