Британия увеличивает флот атомных субмарин: правительство подписало соглашение с Rolls Royce на 9 млрд фунтов

Великобритания расширяет свой флот атомных подводных лодок, а компания Rolls Royce стала одним из первых партнеров этого проекта, заключив контракт с правительством страны на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС

Детали: Министр обороны Великобритании Джон Гили объявит о сделке в пятницу во время визита на завод компании по производству ядерных реакторов в Дерби.

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Восьмилетний контракт под названием "Единство" призван сделать проектирование, производство и поддержку реакторов более эффективными и экологически чистыми.

Ожидается, что он создаст более 1000 рабочих мест в Великобритании и сохранит 4000 других рабочих мест.

Правительство заявило, что соглашение упорядочит предыдущие контракты и стимулы, а также обеспечит более эффективное предоставление услуг, что приведет к экономии 400 млн фунтов стерлингов.

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Помимо поддержки нынешнего подводного флота Британии, "Единство" предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых подводных лодок класса "Дредноут" и начало заключения контрактов для оборонного альянса AUKUS.

В марте 2023 года было объявлено, что Rolls-Royce предоставит реакторы для нового флота атомных подводных лодок в рамках оборонного соглашения между Великобританией, США и Австралией.

Подводные лодки будут построены в Великобритании и Австралии, но будут использовать технологии всех трех стран.

Напомним: