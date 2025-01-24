СБУ викрила агента РФ і його 15-річного спільника, які коригували удари на півдні України

СБУ затримала 19-річного мешканця Татарбунар на Одещині, який передавав російським спецслужбам координати військових об'єктів та коригував удари. До шпигунства він залучив неповнолітнього знайомого з Миколаївщини.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що одним із затриманих є 19-річний мешканець міста Татарбунари на Одещині.

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За даними слідства, окупанти завербували його дистанційно через Телеграм-канал, який пропонував "легкі гроші". Зловмисник отримав завдання збирати геолокації українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Крім того, він збирав і передавав дані про місця розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин, особового складу Сил оборони та української військової техніки. Підозрюваний також підтверджував або спростовував інформацію ворога і коригував удари по українських військових.

фото: СБУ

Для охоплення більшої кількості об’єктів чоловік залучив до діяльності свого знайомого – 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині.

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Як встановило розслідування, фігуранти обходили місцевість у двох південних регіонах і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів. Після цих розвідувальних "вилазок" старший агент позначав координати потенційних цілей на Google-картах і передавав їх своєму російському куратору через месенджер.

Правоохоронці затримали його в Одесі під час виконання чергового завдання. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

фото: СБУ

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів за ст. 304 КК України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Старшому зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо неповнолітнього спільника тривають процесуальні дії.