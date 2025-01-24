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СБУ разоблачила агента РФ и его 15-летнего сообщника, которые корректировали удары на юге Украины

Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 11:29
СБУ разоблачила агента РФ и его 15-летнего сообщника, которые корректировали удары на юге Украины
фото: Одесская областная прокуратура

СБУ задержала 19-летнего жителя Татарбунар Одесской области, который передавал российским спецслужбам координаты военных объектов и корректировал удары. К шпионажу он привлек несовершеннолетнего знакомого из Николаевской области.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что одним из задержанных является 19-летний житель города Татарбунары Одесской области.

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По данным следствия, оккупанты завербовали его дистанционно через Телеграмм-канал, который предлагал "легкие деньги". Злоумышленник получил задание собирать геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Кроме того, он собирал и передавал данные о местах расположения пунктов дислокации отдельных подразделений воинских частей, личного состава Сил обороны и украинской военной техники. Подозреваемый также подтверждал или опровергал информацию врага и корректировал удары по украинским военным.

 
ФОТО: СБУ

Для охвата большего количества объектов мужчина привлек к деятельности своего знакомого - 15-летнего жителя города Вознесенск Николаевской области.

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Как установило расследование, фигуранты обходили местность в двух южных регионах и скрыто фиксировали локации Сил обороны на камеры своих телефонов. После этих разведывательных "вылазок" старший агент обозначал координаты потенциальных целей на Google-картах и передавал их своему российскому куратору через мессенджер.

Правоохранители задержали его в Одессе во время выполнения очередного задания. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

 
ФОТО: СБУ

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений по ст. 304 УК Украины (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

Старшему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В отношении несовершеннолетнего сообщника продолжаются процессуальные действия.

СБУОдессапрокуратура
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