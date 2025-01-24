Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що одним із ключових елементів для завершення російсько-української війни є скасування обіцянки НАТО про майбутній вступ України, ухваленої на саміті в Бухаресті у 2008 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Грушко заявив, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

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"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", – сказав він телеканалу "Россия-24"

Він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено на найвищому рівні намір Альянсу прийняти Україну і Грузію.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", – сказав Грушко.

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