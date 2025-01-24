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Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 12:10
Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни
Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що одним із ключових елементів для завершення російсько-української війни є скасування обіцянки НАТО про майбутній вступ України, ухваленої на саміті в Бухаресті у 2008 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс

Деталі: Грушко заявив, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

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"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", – сказав він телеканалу "Россия-24" 

Він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено на найвищому рівні намір Альянсу прийняти Україну і Грузію.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", – сказав Грушко.

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Передісторія:

  • На саміті НАТО у Бухаресті в 2008 році Україні і Грузії відмовили у наданні ПДЧ щодо членства в Альянсі, але саміт в декларації сказав, що Україна та Грузія одного дня таки будуть членами НАТО.
  • Тим часом президент Володимир Зеленський впевнений, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО. 
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.

НАТОУкраїнаРосія
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