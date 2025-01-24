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Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 12:10
Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что одним из ключевых элементов для завершения российско-украинской войны является отмена обещания НАТО о будущем вступлении Украины, принятого на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

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"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", – сказал он телеканалу "Россия-24"

Он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на самом высоком уровне намерение Альянса принять Украину и Грузию.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", – сказал Грушко.

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Предыстория:

  • На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ относительно членства в Альянсе, но саммит в декларации сказал, что Украина и Грузия однажды таки будут членами НАТО.
  • Между тем президент Владимир Зеленский уверен, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.

НАТОУкраинаРосcия
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