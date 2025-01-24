Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что одним из ключевых элементов для завершения российско-украинской войны является отмена обещания НАТО о будущем вступлении Украины, принятого на саммите в Бухаресте в 2008 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"
Детали: Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".
"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", – сказал он телеканалу "Россия-24"
Он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на самом высоком уровне намерение Альянса принять Украину и Грузию.
"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", – сказал Грушко.
Предыстория:
- На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ относительно членства в Альянсе, но саммит в декларации сказал, что Украина и Грузия однажды таки будут членами НАТО.
- Между тем президент Владимир Зеленский уверен, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.