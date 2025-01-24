Синоптики розповіли, якої погоди чекати на вихідних

В Україні в суботу 25 січня без істотних опадів, лише на півдні, сході країни і Дніпропетровській області вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 25 січня в Україні вночі та вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.

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Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у Карпатах 2-7° морозу), вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві в суботу без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

26 січня в Україні також без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 4-9° тепла, у східних областях 1-6° тепла, у Криму 8-13°.

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Прогноз погоди по столиці на неділю: без опадів, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.