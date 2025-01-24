Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Синоптики розповіли, якої погоди чекати на вихідних

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 13:11
Синоптики розповіли, якої погоди чекати на вихідних
ілюстративне фото Unsplash

В Україні в суботу 25 січня без істотних опадів, лише на півдні, сході країни і Дніпропетровській області вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 25 січня в Україні вночі та вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.

Реклама:

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у Карпатах 2-7° морозу), вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві в суботу без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

26 січня в Україні також без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 4-9° тепла, у східних областях 1-6° тепла, у Криму 8-13°.

РЕКЛАМА:

Прогноз погоди по столиці на неділю: без опадів, вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.  

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Усі новини...
погода
Від морозу до тепла, з дощем і снігом: синоптики дали прогноз на найближчі дні
Синоптики прогнозують невеликий сніг і дощ
У найближчі дні в Україні буде тепло і переважно без опадів
Останні новини
04:08
ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині
03:04
На Київщині працює ППО по російських дронах
02:50
фотоЧерез ворожу атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка – ЗМІ
02:26
На Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ
02:08
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
01:40
Ворог просунувся в Торецьку і ще біля двох населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:52
Соцмережі повідомили про атаку БпЛА на НПЗ у російській Тверській області
00:16
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
23:51
Посадовець СБУ збив дитину у Василькові, його арештували
23:30
У прокат вийшов фільм "Сент-Екзюпері": інтерв'ю з режисером про особливості стрічки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: