Синоптики рассказали, какой погоды ждать на выходных

В Украине в субботу 25 января без существенных осадков, лишь на юге, востоке страны и Днепропетровской области ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 25 января в Украине ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.



В Киеве в субботу без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.



26 января в Украине также без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 4-9° тепла, в восточных областях 1-6° тепла, в Крыму 8-13°.



Прогноз погоды по столице на воскресенье: без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.