Посвідчення СБУ за $1500: правоохоронці ліквідували масштабну схему друку липових документів

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала масштабне виробництво та продаж підроблених документів по всій Україні, серед фальшивок були службові посвідчення СБУ та Нацполіції.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Щомісячні мільйонні прибутки та розгалужена мережа збуту підроблених документів по всій Україні – таким виявився розмах злочинної групи, яку викрили працівники ДВБ Нацполіції, БЕБ, СБУ та прокуратури. Зловмисники налагодили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи МВС та СБУ. У результаті спецоперації затримано головних фігурантів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі".

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фото: Національна поліція україни

Деталі: Організатором злочинного бізнесу виявився 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до незаконної діяльності людей з різних регіонів України. У "асортименті" підробок були паспорти, водійські посвідчення, техпаспорти, а також службові документи, видані від імені Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та інших державних установ.

фото: Національна поліція україни

Замовлення приймали через Telegram, а для уникнення викриття розробили систему конспірації: використовували одноразові SIM-карти та відправляли документи через поштомати без камер відеоспостереження, переважно вночі.

Вартісьб послуги залежала від складності та терміновості виготовлення:

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Водійське посвідчення коштувало понад 8000 гривень.

Закордонний паспорт – близько 2000 доларів.

Службове посвідчення СБУ чи Нацполіції – 1500 доларів.

Зокрема, великий попит серед "клієнтів" мали підроблені військові квитки. За оперативною інформацією в місяць прибуток зловмисників сягав від двох до трьох мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, СБУ, Бюро економічної безпеки та прокуратури провели понад 30 обшуків у підозрюваних. У ході спецоперації вилучили: "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, УБД, гербові печатки різних держустанов, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою.

Правоохоронці затримали головних підозрюваних у справі. За даними УП, головного фігуранта арештували в Івано-Франківську.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 199 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.