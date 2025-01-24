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Посвідчення СБУ за $1500: правоохоронці ліквідували масштабну схему друку липових документів

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 13:08
Посвідчення СБУ за $1500: правоохоронці ліквідували масштабну схему друку липових документів
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала масштабне виробництво та продаж підроблених документів по всій Україні, серед фальшивок були службові посвідчення СБУ та Нацполіції. 

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Щомісячні мільйонні прибутки та розгалужена мережа збуту підроблених документів по всій Україні – таким виявився розмах злочинної групи, яку викрили працівники ДВБ Нацполіції, БЕБ, СБУ та прокуратури. Зловмисники налагодили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи МВС та СБУ. У результаті спецоперації затримано головних фігурантів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі".

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фото: Національна поліція україни

Деталі: Організатором злочинного бізнесу виявився 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до незаконної діяльності людей з різних регіонів України. У "асортименті" підробок були паспорти, водійські посвідчення, техпаспорти, а також службові документи, видані від імені Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та інших державних установ.

 
фото: Національна поліція україни

Замовлення приймали через Telegram, а для уникнення викриття розробили систему конспірації: використовували одноразові SIM-карти та відправляли документи через поштомати без камер відеоспостереження, переважно вночі.

Вартісьб послуги залежала від складності та терміновості виготовлення:

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  • Водійське посвідчення коштувало понад 8000 гривень.
  • Закордонний паспорт – близько 2000 доларів.
  • Службове посвідчення СБУ чи Нацполіції – 1500 доларів.

Зокрема, великий попит серед "клієнтів" мали підроблені військові квитки. За оперативною інформацією в місяць прибуток зловмисників сягав від двох до трьох мільйонів гривень.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, СБУ, Бюро економічної безпеки та прокуратури провели понад 30 обшуків у підозрюваних. У ході спецоперації вилучили: "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, УБД, гербові печатки різних держустанов, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою.

Правоохоронці затримали головних підозрюваних у  справі. За даними УП, головного фігуранта арештували в Івано-Франківську.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 199 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУполіціяІвано-Франківськ
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