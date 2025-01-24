Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удостоверение СБУ за $1500: правоохранители ликвидировали масштабную схему печати липовых документов

Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 13:08
Удостоверение СБУ за $1500: правоохранители ликвидировали масштабную схему печати липовых документов
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное производство и продажу поддельных документов по всей Украине, среди фальшивок были служебные удостоверения СБУ и Нацполиции.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Ежемесячные миллионные доходы и разветвленная сеть сбыта поддельных документов по всей Украине - таким оказался размах преступной группы, которую разоблачили работники ДВБ Нацполиции, БЭБ, СБУ и прокуратуры. Злоумышленники наладили масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, которые выдаются подразделениями системы МВД и СБУ. В результате спецоперации задержаны главные фигуранты. Им грозит до десяти лет лишения свободы".

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Детали: Организатором преступного бизнеса оказался 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к незаконной деятельности людей из разных регионов Украины. В "ассортименте" подделок были паспорта, водительские удостоверения, техпаспорта, а также служебные документы, выданные от имени Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и других государственных учреждений.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Заказы принимали через Telegram, а во избежание разоблачения разработали систему конспирации: использовали одноразовые SIM-карты и отправляли документы через почтоматы без камер видеонаблюдения, преимущественно ночью.

Стоимость услуги зависела от сложности и срочности изготовления:

РЕКЛАМА:
  • Водительское удостоверение стоило более 8000 гривен.
  • Загранпаспорт – около 2000 долларов.
  • Служебное удостоверение СБУ или Нацполиции –1500 долларов.

В частности, большим спросом среди "клиентов" пользовались поддельные военные билеты. По оперативной информации в месяц прибыль злоумышленников достигала от двух до трех миллионов гривен.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, СБУ, Бюро экономической безопасности и прокуратуры провели более 30 обысков у подозреваемых. В ходе спецоперации изъяли: "удостоверения" СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, УБД, гербовые печати различных госучреждений, заготовки паспортов, водительских удостоверений, а также эскизы печатей с российской символикой.

Правоохранители задержали главных подозреваемых по делу. По данным УП, главного фигуранта арестовали в Ивано-Франковске.

СБУполицияИвано-Франковск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
фото, дополнено Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
Все новости...
СБУ
Дроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ
СБУ разоблачила агента РФ и его 15-летнего сообщника, которые корректировали удары на юге Украины
СБУ: В Житомире агенты РФ замаскировали взрывчатку в игрушку и хотели взорвать наряд полиции
Последние новости
12:02
Уолл-стрит ставит на то, что продажи Tesla в 2025 году будут ниже цели Илона Маска
12:00
КолонкаЗалужный: Пропаганда является точкой опоры в войнах Гитлера и Путина
11:34
фотоТела двух погибших женщин достали из-под завалов в Купянске
11:30
В Париже горело историческое здание мэрии одного из округов, башня очень повреждена
11:26
В воскресенье в Киеве зафиксировали два температурных рекорда: как в конце марта
11:07
В Аргентине планируют исключить понятие "убийство женщин" из Уголовного кодекса
11:05
В воинской части спрятали ночной оптики на 4 млн в кучу мусора: замкомандира получил подозрение
11:04
ФутболПоследний гений "Динамо": как жил и играл Валентин Белькевич
10:58
В ПАСЕ проведут срочные дебаты по "мирным переговорам" в Украине
10:53
В ЕС готовят санкции против нескольких российских хакеров и пакет поддержки для Молдовы
Все новости...
Реклама:
Реклама: