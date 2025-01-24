Удостоверение СБУ за $1500: правоохранители ликвидировали масштабную схему печати липовых документов

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала масштабное производство и продажу поддельных документов по всей Украине, среди фальшивок были служебные удостоверения СБУ и Нацполиции.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Ежемесячные миллионные доходы и разветвленная сеть сбыта поддельных документов по всей Украине - таким оказался размах преступной группы, которую разоблачили работники ДВБ Нацполиции, БЭБ, СБУ и прокуратуры. Злоумышленники наладили масштабное производство фальшивых документов, в том числе и тех, которые выдаются подразделениями системы МВД и СБУ. В результате спецоперации задержаны главные фигуранты. Им грозит до десяти лет лишения свободы".

Реклама:

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Детали: Организатором преступного бизнеса оказался 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к незаконной деятельности людей из разных регионов Украины. В "ассортименте" подделок были паспорта, водительские удостоверения, техпаспорта, а также служебные документы, выданные от имени Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и других государственных учреждений.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Заказы принимали через Telegram, а во избежание разоблачения разработали систему конспирации: использовали одноразовые SIM-карты и отправляли документы через почтоматы без камер видеонаблюдения, преимущественно ночью.

Стоимость услуги зависела от сложности и срочности изготовления:

РЕКЛАМА:

Водительское удостоверение стоило более 8000 гривен.

Загранпаспорт – около 2000 долларов.

Служебное удостоверение СБУ или Нацполиции –1500 долларов.

В частности, большим спросом среди "клиентов" пользовались поддельные военные билеты. По оперативной информации в месяц прибыль злоумышленников достигала от двух до трех миллионов гривен.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, СБУ, Бюро экономической безопасности и прокуратуры провели более 30 обысков у подозреваемых. В ходе спецоперации изъяли: "удостоверения" СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, УБД, гербовые печати различных госучреждений, заготовки паспортов, водительских удостоверений, а также эскизы печатей с российской символикой.

Правоохранители задержали главных подозреваемых по делу. По данным УП, главного фигуранта арестовали в Ивано-Франковске.