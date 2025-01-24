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Остання можливість номінувати героїнь проєкту УП100. Сила жінок

Українська правда, Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 13:33
Остання можливість номінувати героїнь проєкту УП100. Сила жінок
Фото з заходу "УП100. Сила жінок" у 2024 році. Фото УП

3 січня "Українська правда" оголосила старт прийому заявок для проєкту УП100.Сила жінок. Це премія, в рамках якої ми визначаємо сотню жінок-лідерок України в 2025 році.

Наша головна мета – подякувати українкам, які своєю щоденною працею та прикладом об'єднують людей, надихають, створюють нові можливості та рухають Україну вперед.

Ми хочемо відзначити жінок, які розвиваються та досягають цілей в різних сферах, в усіх регіонах України та за кордоном. Тих, хто завдяки своїй наполегливості, таланту щодня змінює нашу країну.

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Голосування професійного журі відбуватиметься за такими категоріями: політика та державне управління, суспільство, культура, захисниці, освіта та наука, креативні індустрії, спорт, бізнес.

Нижче у формі ви можете висунути свою кандидатку (або кількох), чиї вчинки впливають на розвиток нашої держави просто зараз. Після цього ми зберемо всі кандидатури в один список для голосування зовнішніх експертів і визначимо переможниць.

Сьогодні останній день, коли можна номінувати ваших кандидаток. Після цього форму буде закрито. 

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Номінуйте героїнь за посиланням. 

УП 100
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