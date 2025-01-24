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Последняя возможность номинировать героинь проекта УП100. Сила женщин

Украинская правда, Ирина БалачукПятница, 24 января 2025, 13:33
Последняя возможность номинировать героинь проекта УП100. Сила женщин
Фото с мероприятия "УП100. Сила женщин" в 2024 году. Фото УП

3 января "Украинская правда" объявила старт приема заявок для проекта УП100.Сила женщин. Это премия, в рамках которой мы определяем сотню женщин-лидеров Украины в 2025 году.

Наша главная цель – поблагодарить украинок, которые своим ежедневным трудом и примером объединяют людей, вдохновляют, создают новые возможности и двигают Украину вперед.

Мы хотим отметить женщин, которые развиваются и достигают целей в различных сферах, во всех регионах Украины и за рубежом. Тех, кто благодаря своей настойчивости, таланту ежедневно меняет нашу страну.

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Голосование профессионального жюри будет происходить по следующим категориям: политика и государственное управление, общество, культура, защитницы, образование и наука, креативные индустрии, спорт, бизнес.

Ниже в форме вы можете выдвинуть свою кандидатку (или нескольких), чьи поступки влияют на развитие нашего государства прямо сейчас. После этого мы соберем все кандидатуры в один список для голосования внешних экспертов и определим победительниц.

Сегодня последний день, когда можно номинировать ваших кандидаток. После этого форма будет закрыта.

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Номинируйте героинь по ссылке.

УП 100
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