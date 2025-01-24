"Київавтодор" попередив про обмеження руху на примиканні Хрещатика до Європейської площі

Із 25 січня до 7 лютого на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі у столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту.

Джерело: КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Деталі: Зазначається, що в цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні.

Реклама:

Також 25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Столичних водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.