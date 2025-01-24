Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Київавтодор" попередив про обмеження руху на примиканні Хрещатика до Європейської площі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 13:57
Київавтодор попередив про обмеження руху на примиканні Хрещатика до Європейської площі
Європейська площа. фото з сайту mistokiya.com.ua

Із 25 січня до 7 лютого на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі у столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту.

Джерело: КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Деталі: Зазначається, що в цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні.

Реклама:

Також 25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Столичних водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Київдорогиавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Україна повторно влучила по нафтопереробному заводу в Рязанській області – Генштаб
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін
Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ
Усі новини...
Київ
"Віє, дує, як у решеті". Отець Павло Вишковський показує аварійний костел Святого Миколая
У Києві військовий, якого підозрюють у СЗЧ, поранив ножем слідчого ДБР
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
Останні новини
16:00
колонкаЯк мотивувати 18-річних вступати в ЗСУ – поради Філімонова з "Вовків Да Вінчі"
16:00
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
15:55
Правоохоронці встановили особи підлітків, які побили хлопця на Київщині: їх опитують
15:36
Лукашенко: "Орєшнік" буде в Білорусі з дня на день
15:18
"Не дозволяйте ШІ обкрадати артистів": Пол Маккартні закликав захистити авторські права
15:08
Лукашенко вирішив, що лише білоруські миротворці можуть забезпечити "нормальні стосунки між братами"
14:59
Bloomberg: НАТО починає ділитися засекреченою інформацією з промисловістю і ЄС
14:49
біатлонУкраїна продемонструвала найкращий в сезоні результат у жіночій естафеті на Кубку світу
14:38
Kia відкликає понад 80 000 автомобілів у США через дефект
14:21
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: