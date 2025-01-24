"Киевавтодор" предупредил об ограничении движения на примыкании Крещатика к Европейской площади
Пятница, 24 января 2025, 13:57
С 25 января по 7 февраля на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади в столице временно ограничат движение транспорта.
Источник: КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"
Детали: Отмечается, что в этот период на этом участке специалисты будут ликвидировать просадки на дорожном полотне.
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Также 25 января с 9:00 до 16:00 планируется очистка ливнесточной системы на участке от Майдана Независимости до Бессарабской площади.
Столичных водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.