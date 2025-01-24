СБУ: Курсантка військового вишу хотіла навести ракетний удар РФ по казармах своїх одногрупників

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила російську агентку, яка, за даними слідства, хотіла навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України.

Джерело: СБУ, спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, 18-річна солдатка, яка перевелася на навчання до Львівщини, вступила в контакт із представником спецслужб РФ.

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За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів, дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону.

Для зв’язку з агентами РФ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні.

В спецслужбі кажуть, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

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В СБУ кажуть, що зрадниця збиралася передати ФСБ РФ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу.

Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни.

Дослівно СБУ: "Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога".

Деталі: Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.