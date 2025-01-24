СБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, которая, по данным следствия, хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины.

Источник: СБУ, спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, 18-летняя солдат, которая перевелась на обучение во Львовскую область, вступила в контакт с представителем спецслужб РФ.

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За денежное вознаграждение она собирала и передавала врагу информацию о расположении военных объектов, дислокации ВСУ и последствиях обстрелов региона.

Для связи с агентами РФ девушка использовала мессенджер на своем мобильном телефоне.

В спецслужбе говорят, что больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны был передислоцирован из Харькова во Львовскую область.

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В СБУ говорят, что предательница собиралась передать ФСБ РФ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности ее одногруппники.

По инструкции оккупантов их соратница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела.

Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию РФ, в том числе транзитом через третьи страны.

Дословно СБУ: "Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института.

На месте задержания у агента изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага".

Детали: Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.