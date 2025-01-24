Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников

Валентина РоманенкоПятница, 24 января 2025, 15:20
СБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников
фото прокуратуры

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, которая, по данным следствия, хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины.

Источник: СБУ, спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, 18-летняя солдат, которая перевелась на обучение во Львовскую область, вступила в контакт с представителем спецслужб РФ.

Реклама:

За денежное вознаграждение она собирала и передавала врагу информацию о расположении военных объектов, дислокации ВСУ и последствиях обстрелов региона.

Для связи с агентами РФ девушка использовала мессенджер на своем мобильном телефоне.

В спецслужбе говорят, что больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны был передислоцирован из Харькова во Львовскую область.

РЕКЛАМА:

В СБУ говорят, что предательница собиралась передать ФСБ РФ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности ее одногруппники.

 
 

По инструкции оккупантов их соратница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела.

Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию РФ, в том числе транзитом через третьи страны.

Дословно СБУ: "Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института.

На месте задержания у агента изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага".

Детали: Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

СБУгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
Все новости...
СБУ
Удостоверение СБУ за $1500: правоохранители ликвидировали масштабную схему печати липовых документов
Дроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ
СБУ разоблачила агента РФ и его 15-летнего сообщника, которые корректировали удары на юге Украины
Последние новости
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
Все новости...
Реклама:
Реклама: